«Il Comune di Muros non ha alcuna competenza in merito alla gestione e alla messa in sicurezza della strada statale, trattandosi di un’infrastruttura che non rientra nelle responsabilità dell’ente locale. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, che si ringraziano per il lavoro che stanno svolgendo con professionalità e tempestività». Il sindaco di Muros, Federico Tolu, interviene per fornire alcuni chiarimenti sul grave incidente, verificatosi nella notte del 15 febbraio nel territorio del paese, lungo la strada statale 131, causando la morte di 22 pecore.

Il primo cittadino sottolinea che: «In relazione alle richieste di installazione di recinzioni lungo i confini tra la carreggiata e le aree rurali circostanti, si evidenzia che un intervento di tale portata risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico sia per ragioni di carattere logistico. Nel nostro Paese, e in particolare in Sardegna, la pratica della transumanza affonda le proprie radici in una tradizione antica e profondamente legata alla cultura del territorio. Tuttavia, - aggiunge il sindaco Tolu - si richiama l’attenzione sulla necessità di una vigilanza costante da parte dei proprietari dei greggi, ai quali spetta l’obbligo di custodia e di controllo degli animali, evitando il transito degli stessi in assenza di adeguata sorveglianza, come previsto dal Codice della strada». L’Amministrazione comune esprime sollievo per il fatto che, nonostante la gravità dell’accaduto, nessun automobilista sia rimasto ferito, ribadendo la fiducia nel lavoro degli organi competenti per l’accertamento delle responsabilità.

© Riproduzione riservata