Il maltempo, le mareggiate e la bufera di vento che imperversa nelle coste del territorio comunale di Porto Torres, hanno indotto il sindaco Massimo Mulas a disporre la chiusura per l'intera giornata del 17 febbraio, salvo proroghe, di tutti i parchi, i giardini, le aree verdi e i cimiteri della città.

La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro. L’invito alla popolazione è di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento.

«È importante – viene precisato – prestare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili». Resta inoltre attivo il Centro operativo comunale di Protezione civile (Coc), attivato nella sua composizione consultiva, al fine di coordinare i servizi di monitoraggio nel periodo di allerta e di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare l’emergenza che dovesse rendersi necessario. Il Coc sarà attivo per tutta la durata dell’allerta e delle condizioni meteo avverse.

