I parcheggi dell’ospedale Civile di Alghero sono impraticabili, tra buche, dissesti ed enormi pozzanghere.

La Uil Fpl con il segretario responsabile Asl Oscar Campus, «denuncia con forza il grave stato di criticità degli stalli, di fatto inaccessibili. Una situazione che, oltre a rappresentare un evidente stato di incuria e mancata manutenzione, determina quotidianamente danni materiali ai veicoli del personale sanitario e degli utenti, generando al contempo rilevanti disagi logistici ed organizzativi per tutti coloro che ogni giorno si recano presso il presidio ospedaliero», fa presente il sindacalista.

Si tratta, peraltro, di una condizione che si ripete puntualmente ogni anno in occasione di eventi meteorologici avversi e precipitazioni, rendendo ciclicamente impraticabili le aree di sosta. «L’area parcheggio in questione è infatti frequentata mensilmente da migliaia di lavoratori, pazienti e cittadini che accedono alla struttura sanitaria per usufruire di prestazioni mediche e assistenziali, tra cui numerosi soggetti fragili, anziani e persone con ridotta mobilità, spesso accompagnate da ausili quali carrozzine e deambulatori», prosegue Oscar Campus.

«L’attuale stato dei luoghi compromette gravemente la sicurezza e l’accessibilità degli spazi, ostacolando di fatto il diritto all’accesso ai servizi sanitari e mettendo a rischio l’incolumità fisica sia degli utenti che degli operatori sanitari». Per questo motivo la Uil Fpl ha formalmente richiesto alla direzione della Asl Sassari un intervento urgente e risolutivo volto al ripristino delle condizioni minime di sicurezza e fruibilità dell’area parcheggio, mediante il rifacimento del manto stradale e l’eliminazione delle criticità segnalate, «riservandosi, in difetto di tempestivo riscontro – si legge nella nota - l’attivazione di ogni ulteriore azione a tutela dei lavoratori e dell’utenza».

