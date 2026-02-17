Un appalto da 6 milioni e 135mila euro a Sassari per il trasporto scolastico. Palazzo Ducale muove i primi passi del percorso che, tra qualche settimana, si definirà con la procedura di gara bandita dal settore contratti.

A giugno di quest’anno terminerà il vecchio appalto e l’assessorato alle Politiche educative ha individuato le componenti del servizio da rinnovare nel segno dei tempi e delle esigenze riscontrate. Ricordando che, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, sono 489 gli scolari trasportati ogni giorno, distribuiti su 22 linee diverse in modo da coprire un territorio esteso quanto quello di Sassari. Gli alunni che possono usufruire del servizio sono quelli residenti nell’agro cittadino e che frequentano le scuole che distano almeno due chilometri dalla propria abitazione. È compreso anche il trasporto per le uscite didattiche.

L’obiettivo del futuro appalto è acquistare nuovi scuolabus, più efficienti e a basso impatto ambientale, informatizzare il sistema di monitoraggio delle tratte tenendo così sotto controllo gli orari di transito per ogni fermata e garantire comunicazioni più puntuali con le famiglie. Prevista poi l’attività di formazione per il personale di guida e gli accompagnatori.

«Consentire alle ragazze e ai ragazzi», afferma Nicoletta Puggioni, assessora alle Politiche educative, «di raggiungere agevolmente la scuola significa garantire a ogni famiglia di far compiere ai propri figli il percorso scolastico in autonomia e questo è il primo strumento per arginare la dispersione scolastica e per avvicinare la scuola alle esigenze di chiunque».

