Sulla vicenda del condominio Pedra Mea, ancora senza allacci idrici, interviene anche l'ufficio stampa di Abbanoa.

«Il giudice ha accolto le ragioni esposte dagli avvocati del settore legale di Abbanoa, Andrea Allieri, Giovanni Marchetti e Pierluigi Pala. Il gestore, infatti, può prendere in carico soltanto le reti idriche che siano state prima acquisite al patrimonio comunale e successivamente date in gestione ad Abbanoa su autorizzazione dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna. Il Tribunale ha anche riconosciuto un difetto di giurisdizione perché il contenzioso ha una natura amministrativa e quindi di competenza del Tar».

