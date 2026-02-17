Un giovane di Porto Torres è stato arrestato, nella notte di sabato scorso (14 febbraio), dai carabinieri della compagnia locale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Sassari.

L’uomo è accusato di aver violato a più riprese le misure imposte dal giudice per tutelare l’anziana madre, vittima di maltrattamenti in famiglia, tra cui il divieto di dimora nel Comune turritano e di avvicinamento all’abitazione della genitrice.

Nonostante la misura, i militari lo hanno individuato mentre si aggirava per le strade di Porto Torres, e nei giorni precedenti il giovane si era avvicinato alla casa dei genitori. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e trasferito al carcere di Bancali.

