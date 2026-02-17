915 mila euro per dare vita al progetto “Sassari – Città Regia - Le Torri, le Mura e la Porta del Rosello”. Finanziato coi Fondi di Sviluppo e Coesione, l’intervento intende procedere con il restauro di manufatti testimonianza dello status di Sassari come capitale aragonese nel 1300.

Si parla della Torre di Porta Sant’Antonio, di quella intermedia lungo corso Trinità, fino alle cortine murarie superstiti e a Porta del Rosello, da valorizzare come un antico varco d’onore. Queste operazioni vogliono anche spostare i flussi turistici e resuscitare il tessuto economico di una zona dove gran parte delle serrande sono abbassate da tempo.

L’idea è articolare un itinerario fisico e narrativo il cui approdo è stato pensato sulla terrazza del Mercato Civico, destinata a diventare sede di eventi espositivi dedicati alla storia regia del capoluogo turritano, ed estensioni tematiche della “Vetrina delle Sette Città Regie”.

Una chance potenziale per riqualificare uno spazio da tempo sinonimo di degrado e di episodi borderline, l’ultimo dei quali avvenuto con il pestaggio di un 23enne nella via che costeggia la struttura.

Proprio per riqualificare l’area si sta procedendo con l’iter di prassi in questi casi e, nei giorni scorsi, si è nominato il responsabile unico del progetto, in capo al settore Lavori Pubblici. La provvista economica è distribuita nell’arco degli anni 2026-2031.

