Aveva messo a segno due furti ai danni di due esercizi commerciali, nel centro cittadino di Valledoria. L’autore delle spaccate è stato denunciato, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio, dai carabinieri della stazione di Valledoria, che hanno operato in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo della radiomobile. L’accusa è di furto aggravato commesso in due negozi.

La notte tra domenica e lunedì scorso l’uomo si era introdotto all’interno degli esercizi commerciali, dopo aver spaccato le vetrate della porta d’ingresso, portando via denaro contante, gioielli e vari oggetti. A seguito di denuncia dei commercianti e delle indagini i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo si era introdotto prima all’interno di un’edicola e poi in una gioielleria mandando in frantumi le vetrate dei negozi e mettendo a soqquadro le attività.

I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del responsabile dei furti e, dopo le perquisizione nella sua abitazione sono riusciti a recuperare denaro contante, monili in oro, gioielli, orologi, oggetti di varia tipologia e biglietti gratta e vinci per un valore commerciale di circa 3500 euro. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.





