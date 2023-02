Prende forma il progetto di restauro del dolmen di Sa Coveccada, bellissimo monumento megalitico che si trova nelle campagne di Mores.

Un primo passo è stato un sopralluogo del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e della Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro per verificare le condizioni della struttura, che ormai da anni si trova circondata da un'impalcatura.

Dopo l’intervento di messa in sicurezza risalente al 2011, il Ministero della Cultura ha stanziato, per la programmazione 2021/2023, un milione di euro per i lavori di completamento del restauro e la sistemazione dell’area, compresa la rimozione della copertura provvisoria.

I lavori, a cura del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, in accordo con il comune di Mores, saranno indirizzati alla conservazione di questa antichissima testimonianza delle civiltà preistoriche che si sono succedute in Sardegna, anche ai fini della fruizione.

Ora, dopo la mappatura del degrado, si procederà alla realizzazione del sistema di copertura del monumento e alla valorizzazione dell’area circostante con la creazione di un percorso di visita al Dolmen e al vicino Menhir e, infine, la realizzazione di un’adeguata pannellistica a supporto della fruizione.

© Riproduzione riservata