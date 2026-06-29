Una poltrona in piazza del Teatro, un mobile e sacchi di rifiuti sotto il campanile della Cattedrale, buste abbandonate accanto agli ecobox e carrellati lasciati in strada a ostacolare il passaggio dei pedoni. È la situazione documentata dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune nel centro storico di Alghero, al centro di una segnalazione inviata al sindaco Raimondo Cacciotto e agli assessori competenti.

Il Comitato, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla qualità urbana, ha trasmesso una relazione corredata da fotografie che segnalano diversi episodi di degrado rilevati nella mattinata di domenica 28 giugno. Le criticità riguardano piazza del Teatro, via Roma sotto il campanile della Cattedrale, piazza Ginnasio, via Ardoino e vicolo del Teatro.

Secondo il Comitato, la presenza di rifiuti ingombranti, sacchi abbandonati e carrellati della raccolta differenziata lasciati incustoditi trasmette un'immagine di abbandono, incuria e impunità, in contrasto con il valore storico e culturale della città antica. Per questo viene chiesto al Comune di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo attraverso pattuglie della polizia locale e ispettori dell'Ufficio Ecologia, con l'obiettivo di individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti.

«È ancora più incomprensibile - sottolinea il portavoce del Comitato - che vengano lasciati in strada rifiuti ingombranti quando il servizio di ritiro può essere prenotato regolarmente. Perché si continua a scegliere queste modalità di smaltimento?». Il Comitato chiede l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei responsabili e, provocatoriamente, propone anche l'introduzione del Daspo urbano per chi si rende autore di comportamenti che deturpano il centro storico.

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