Avrebbe costretto una sua conoscente a subire ripetuti palpeggiamenti delle parti intime, provocandole anche lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Per questo un giovane è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura.

L'episodio risale ai primi giorni di giugno ed è avvenuto ad Alghero. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di via Don Minzoni, il giovane avrebbe approfittato di un momento in cui era rimasto solo con la donna per aggredirla. La vittima sarebbe riuscita a sottrarsi all'aggressione reagendo con determinazione e coraggio. Dopo i fatti la donna è stata accompagnata in ospedale, dove è stata assistita dal personale sanitario. Le indagini, coordinate dalla Procura di Sassari e supportate da testimonianze e da ulteriori elementi raccolti dai militari dell'Arma, hanno portato alla richiesta della misura cautelare, accolta dal Gip.

Venerdì scorso i carabinieri hanno rintracciato il giovane e lo hanno accompagnato nella propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari.





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