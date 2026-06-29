Un campetto di calcetto trasformato in struttura polivalente per rispondere alle esigenze della comunità.Al via i lavori di riqualificazione del campetto comunale di Uri, un intervento che consentirà di trasformare l’attuale campo da calcetto in una struttura polivalente, fruibile sia per il calcio a 5 che per il tennis. L’intervento prevede il rifacimento della superficie di gioco con la posa di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni sportive, sicurezza e comfort per gli utilizzatori. Tra le opere in programma sono inoltre previsti la realizzazione di nuovi plinti per l’alloggiamento dei pali per la rete da tennis; la fornitura e posa della nuova attrezzatura per il gioco del tennis, comprensiva di pali e rete; la sostituzione delle reti di recinzione nei lati corti del campo e il rifacimento della segnaletica sportiva per consentire la coesistenza delle discipline sportive previste. Durante le verifiche preliminari effettuate sull’impianto sono emerse alcune criticità riguardanti diversi pali di sostegno della recinzione, che presentavano dissaldature e condizioni strutturali non più adeguate. Per questo motivo la ditta incaricata ha eseguito in questi giorni un importante intervento di messa in sicurezza, con il consolidamento e il ripristino degli ancoraggi, la sistemazione delle strutture esistenti e la sostituzione degli elementi deteriorati, al fine di garantire la piena sicurezza dell’impianto, prima della sostituzione completa della rete bassa di recinzione. L’obiettivo dell’intervento è quello di ampliare l’offerta sportiva a disposizione della comunità, valorizzando una struttura già esistente e rendendola più moderna, versatile e sicura per tutti. Un investimento che guarda allo sport, alla sicurezza e alla qualità degli spazi pubblici, offrendo ai giovani e a tutta la cittadinanza un impianto più funzionale e adatto a diverse attività sportive.

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