Non è esagerato parlare di svolta storica al Comune di Ossi: per la prima volta il Consiglio Comunale è presieduta da una donna. All'insediamento dell'assemblea cittadina come presidente è stata nominata Maria Laura Serra.

Una novità assoluta che abbina rinnovamento a continuità. Maria Laura Serra infatti ha otto anni di esperienza amministrativa: dal 2018 al 2024 è stata assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione dal 2018 al 2024, mentre negli ultimi due anni è stata delegata alle Politiche Sociali.

La neo presidente ha dichiarato: "È un onore immenso assumere questo ruolo, anche perché costituisce un traguardo per la rappresentanza femminile nelle istituzioni locali. Il mio impegno sarà quello di essere un punto di riferimento per la mia comunità ed una guida imparziale per tutti i Consiglieri. Lavorerò affinché l'aula consiliare diventi una vera sede di confronto costruttivo, dove far maturare ogni decisione importante per il bene della collettività".

A porgere le congratulazioni ufficiali è stato il Sindaco, Pasquale Lubinu, che ha espresso grande soddisfazione per l'avvio di questa consiliatura. "Questa elezione rappresenta un riconoscimento di merito e competenza. Sono certo che Maria Laura Serra saprà guidare i lavori del Consiglio con equilibrio e autorevolezza, nell'interesse di tutti i cittadini".

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