Ittiri, centinaia in piazza per dire no all’assalto eolicoManifestanti da tutta la Sardegna contro il progetto Alas 1
Centinaia di persone da tutta la Sardegna si sono ritrovate questa mattina a Ittiri per manifestare contro il progetto eolico Alas 1, previsto tra Ittiri e Villanova Monteleone.
Dal corteo ai cori, fino agli interventi dei rappresentanti dei comitati: Comitato di Alghero Nuova Resistenza per la Terra Sarda, Coordinamento Gallura per la Difesa della Sardegna, Comitadu pro sa Nurra.
I rappresentanti hanno chiamato a raccolta cittadini e associazioni per far sentire la loro voce contro un progetto che, temono, aprirà la strada ad altri piani industriali in un'area considerata di straordinario valore naturalistico.