Tentato omicidio nel Sassarese. Un ragazzo di 26 anni è stato colpito con quattro coltellate alla schiena ieri sera, a Olmedo, e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Un altro giovane coinvolto nell’episodio di violenza, è stato invece picchiato ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Alghero.

I fatti sono avvenuti intorno alle 20 in via Eleonora d'Arborea, nei pressi del ristobar Desideria. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.

(Unioneonline)

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