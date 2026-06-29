Tempo di potatura per gli alberi di corso Vico a Sassari. Domani mattina inizieranno le attività sul doppio filare di 88 esemplari di bagolari (Celtis australis). Si comincerà sulla zona centrale del doppio filare proseguendo sugli alberi del filare esterno, sul Corso.

Gli interventi consisteranno nella rimozione dei rami secchi e in una leggera riduzione selettiva della parte apicale della chioma. Lo scopo del lavoro è quello di migliorare le condizioni strutturali e fitosanitarie degli alberi.

Si tratta di un viale storico le cui piante sono già compromesse dopo passati scavi che hanno danneggiato gli apparati radicali. Anche per questo gli interventi saranno improntati a criteri di risanamento e conservazione, e i tagli si limiteranno allo stretto necessario per garantire la sicurezza e favorire, per quanto possibile, il mantenimento della vitalità delle piante.

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