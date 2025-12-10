I lavori di manutenzione straordinaria al mercato del primo pescato entrano nella fase conclusiva, quella delle procedure amministrative.

Dopo l’ultimazione delle opere edili e di impiantistica, l’intervento è ora approdato agli adempimenti burocratici necessari al perfezionamento delle certificazioni degli impianti elettrici e antincendio, passaggio indispensabile per l’avvio della Scia antincendio e per il successivo collaudo delle opere, previsto già per la prossima settimana.

Gli interventi, realizzati dal Settore Lavori Pubblici, hanno interessato sia le strutture esterne sia gli spazi interni dell’edificio. In particolare, sono stati eseguiti lavori sulle coperture, il risanamento delle parti interne ammalorate, con il rifacimento delle pareti in cartongesso e delle pavimentazioni in resina, oltre alla sostituzione degli infissi danneggiati, al fine di migliorare la funzionalità complessiva della struttura e i livelli di sicurezza.

Le opere, avviate all’inizio di ottobre con un investimento complessivo di 125 mila euro, hanno però evidenziato nel corso dei lavori alcune criticità tecniche non prevedibili in fase di progettazione. In particolare, la presenza di nuove infiltrazioni sulla copertura e la necessità di modificare il percorso del cavidotto di alimentazione elettrica rispetto alle previsioni iniziali hanno reso indispensabile la redazione di una perizia di variante.

Una circostanza che ha comportato un allungamento dei tempi di esecuzione, ritenuto tuttavia necessario per garantire la piena funzionalità dell’opera e il rispetto delle normative vigenti in materia di impianti e prevenzione incendi.

«Comprendiamo l’attesa degli operatori rispetto ai tempi di consegna, - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro - ma siamo ormai nella fase finale, legata essenzialmente alla chiusura della documentazione. Contiamo di recepirla rapidamente e di arrivare al collaudo nel più breve tempo possibile, così da consegnare una struttura più adeguata e soprattutto più sicura».

