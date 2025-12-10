L’aeroporto di Alghero chiude il 2025 con un risultato che la stessa società di gestione definisce storico, certificando uno straordinario trend di crescita che rafforza il ruolo dello scalo come infrastruttura chiave per la mobilità del Nord Sardegna.

Già a fine novembre, con 1.678.087 passeggeri, l’aeroporto ha superato il precedente record annuale di 1.677.967 transiti, registrando così il miglior dato di sempre con oltre un mese di anticipo sulla chiusura dell’anno. Nei primi undici mesi dell’anno il traffico passeggeri ha segnato un incremento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, ben al di sopra della media nazionale degli aeroporti italiani, ferma al più 4,7%. Il trend positivo si è confermato anche nel mese di novembre: nonostante una programmazione invernale con un numero inferiore di frequenze su alcune rotte rispetto all’anno precedente, l’aumento dei passeggeri si è attestato intorno al 10%.

Una dinamica che prosegue anche a dicembre e che, già nel corso dell’ultimo fine settimana, ha consentito allo scalo di superare la soglia di 1,7 milioni di passeggeri.

«Il superamento del record storico già nel mese di novembre rappresenta un traguardo che ci rende estremamente orgogliosi», commenta Fabio Gallo, general manager di Sogeaal Spa.

«È il risultato concreto del lavoro svolto negli ultimi anni per accrescere l’attrattività dello scalo e del territorio, migliorare la qualità dei servizi, potenziare le infrastrutture e offrire ai passeggeri un’esperienza sempre più moderna e confortevole».

Uno sguardo, inevitabilmente, è rivolto anche al futuro. «In attesa di conoscere gli effetti del nuovo bando di continuità territoriale della Regione Sardegna, che dovrebbe entrare in vigore dalla Summer 2026 - aggiunge Gallo - i risultati attuali e le interlocuzioni con partner storici come Ryanair, Volotea e Wizz Air, oltre ai contatti con nuovi operatori come Transavia, lasciano presagire per il prossimo anno una crescita altrettanto importante, con l’obiettivo di avvicinarsi al traguardo di 1,9 milioni di passeggeri».

