Il rogo
10 dicembre 2025 alle 12:21aggiornato il 10 dicembre 2025 alle 12:26
Sassari, quinta auto bruciata: paura in largo BudapestUna vera e propria emergenza partita un mese fa e che sta terrorizzando il condominio
Quinta macchina bruciata in Largo Budapest a Sassari. È accaduto nella notte.
Episodi che si sommano al rogo di una moto e di una scala aerea nelle scorse settimane.
Una vera e propria emergenza partita un mese fa e che sta terrorizzando il condominio.
Già presentata denuncia ai carabinieri e in questura, con il timore di nuovi episodi.
© Riproduzione riservata