Quinta macchina bruciata in Largo Budapest a Sassari. È accaduto nella notte.

Episodi che si sommano al rogo di una moto e di una scala aerea nelle scorse settimane.

Una vera e propria emergenza partita un mese fa e che sta terrorizzando il condominio.

Già presentata denuncia ai carabinieri e in questura, con il timore di nuovi episodi.

