Il Comune di Uri ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione di via Ittiri, via Risorgimento, via Santa Caterina e la realizzazione di due attraversamenti pedonali in via Marconi all’ingresso del paese.

L’intervento grazie a un contributo regionale di 150mila euro, a cui si aggiunge un’ulteriore somma di 20mila euro derivante dall’avanzo di bilancio, risorse che consentiranno di intervenire con il rifacimento dell’asfalto in alcune strade che necessitano da anni di urgenti lavori di manutenzione.

Sono previsti inoltre due nuovi attraversamenti pedonali all’ingresso del paese, che fungeranno da dispositivi di rallentamento per i veicoli in transito verso e fuori dal centro abitato, garantendo maggiore sicurezza in un tratto particolarmente trafficato e caratterizzato dalla presenza di abitazioni.

Gli interventi prevedono la fresatura e la posa del nuovo asfalto in via Ittiri e via Risorgimento, con contestuale adeguamento dei tombini, e la realizzazione del nuovo manto stradale in via Santa Caterina, accompagnato dalla sistemazione delle cordonate e dei marciapiedi deteriorati dal tempo.

Si tratta di un intervento importante per la comunità, necessario per ripristinare tratti stradali che da anni non venivano adeguatamente considerati. I lavori saranno appaltati nel mese corrente e prenderanno il via nei primi mesi del 2026. Si prosegue così nel percorso di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità interna di Uri.

