Il Comune di Muros punta sul decoro urbano e introduce nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti. Da lunedì 15 dicembre inizierà nel territorio comunale l’installazione delle ecoisole intelligenti per la raccolta differenziata, finanziate grazie ad un bando Pnrr aggiudicato dall’Unione dei comuni del Coros. Si tratta di contenitori per la raccolta differenziata dotati di tecnologia per l'identificazione dell'utente tramite badge o tessera e il monitoraggio dei conferimenti permettendo di conferire i rifiuti in modo autonomo e tracciabile, migliorando l'efficienza e contrastando l'abbandono grazie anche a sensori, sistemi di pressatura.

Sono infraccoglitori modulari, compattanti e dotati di un sistema di identificazione associato ad ogni utente, attraverso i quali sarà possibile inserire il rifiuto, appositamente differenziato. Le ecoisole non saranno immediatamente utilizzabili e non sostituiranno il metodo di conferimento del “porta a porta” vigente. I cittadini saranno informati sulle modalità di utilizzo e tempistiche di entrata in funzione, a seguito di un’apposita assemblea la cui data sarà resa pubblica quanto prima dall'amministrazione comunale.

