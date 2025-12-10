Oltre otto chili di marijuana nascosta nella propria abitazione. Un uomo è stato arrestato a Bonnanaro per detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti nella notte appena trascorsa, dai carabinieri delle stazioni di Torralba e di Mores, supportati dai colleghi del Distaccamento Nipaaf di Alghero. Fermato a Mores era stato colto in flagranza di reato, martedì 9 dicembre, durante l’attività di controllo alla circolazione stradale ma, durante le prime fasi delle consuete verifiche, l’uomo si è dato improvvisamente alla fuga a bordo della propria autovettura, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri delle stazioni di Torralba e Mores hanno quindi avviato immediati accertamenti e in poco tempo sono riusciti a identificare il fuggitivo.

I militari dell’Arma hanno pertanto organizzato un prolungato servizio di osservazione nell’abitazione rurale di residenza del ricercato e, dopo diverse ore, hanno individuato l’uomo mentre faceva ritorno a casa, muovendosi a piedi tra la fitta vegetazione.

Una volta bloccato, i militari hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’abitazione dove hanno rinvenuto circa 8,1 kg di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Inoltre sono stati scovati diversi barattoli contenenti una sostanza liquida resinosa e alcolica, probabilmente utilizzata per aumentare il principio attivo (THC) della marijuana attraverso un rudimentale processo di infusione.

Grazie al tempestivo intervento dei militari del Distaccamento Nipaaf di Alghero (SS), sono stati eseguiti i necessari accertamenti tecnici che hanno confermato la presenza, in parte della sostanza sequestrata, di un principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla legge. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

