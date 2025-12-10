Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti del cammino verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sabato 13 dicembre, la città sarà infatti protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica, evento simbolo che unisce territori e comunità nel segno dei valori olimpici dello sport, della pace e della condivisione. La Fiamma Olimpica attraverserà le strade di Alghero nel primo pomeriggio, accompagnata dalla carovana ufficiale e dai tedofori. L’arrivo è previsto a partire dalle 14,15, con un percorso di circa 6,4 chilometri che toccherà alcune delle principali arterie cittadine fino a raggiungere il centro storico. La staffetta prenderà il via da via Lido, all’altezza della Residenza Gli Eucalipti, per concludersi indicativamente alle 15:50 in via Vittorio Emanuele, fronte Eni Station, trasformando per oltre un’ora la città in un palcoscenico a cielo aperto. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. Dalle 14:15 fino al termine dell’evento, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie e piazze: via Lido, via Garibaldi (lato mare), Scalo Tarantiello, via Sassari, via XX Settembre, Piazza Sulis, Lungomare Dante, via Gramsci, via Manzoni, via Giovanni XXIII, via De Gasperi, via Monte D’Olla, via Barracu, via Vittorio Emanuele, Piazza Porta Terra, via Roma, via Carlo Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, via Manno, Bastioni Marco Polo e Bastioni Cristoforo Colombo. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Lido, in Piazza Sulis e in un tratto di via Vittorio Emanuele.

