L'arte ispirata da Giuseppe Biasi e come contorno l'abbigliamento tradizionale di Osilo e la prima auto assemblata nell'isola.

Si intitola “memoria e identità del popolo sardo” la mostra che verrà ospitata domani dalle 10 alle 21 nel Centro Commerciale Tanit di Sassari diretto da Anna Maria Langiu. L'evento, organizzato in collaborazione con il Centro d’Arte e Cultura “Giuseppe Biasi – ODVl”, intende onorare il grande artista sassarese proprio in occasione di “Sa Die de sa Sardigna”.

Saranno esposte una cinquantina d'opere realizzate nell'ultimo anno dai soci della "Biasi", un gruppo eterogeneo di appassionati che ha deciso di mettere a nudo il proprio talento: dai paesaggi alle sperimentazioni astratte, le tele raccontano storie di passioni, sogni e visioni, libere dai folklorismi delle feste popolari ma che esprimono la forza arcaica dell'isola.

L'evento è nato dalla passione dei soci- pittori, pronti a condividere le loro emozioni attraverso pennellate di colore e creatività. Enzo Brandinu, presidente dell'associazione, afferma: «Ogni quadro è un pezzetto dell’anima della nostra terra».

Saranno presenti poi alcuni componenti dell’Associazione Folklorica Culturale “A Manu Tenta” di Osilo in abbigliamento tradizionale e verrà esposta la prima auto assemblata in Sardegna.

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