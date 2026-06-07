Una piazza d’Italia gremita, stasera a Sassari, ha partecipato alla solennità del Corpus Domini.

Bagno di folla per la festività religiosa preceduta, al termine della messa in cattedrale, dalla processione che ha attraversato la città fino a raggiungere il “salotto” del capoluogo turritano.

Gremi, confraternite, e associazioni si sono incolonnate in una lunga fila chiusa dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, sopra cui, come da tradizione, vi era il baldacchino tenuto da alcuni esponenti del Gremio dei Viandanti.

Una specie di scorta d’onore al Santissimo Sacramento. E proprio i Viandanti, stamattina nella chiesa di Sant’Agostino, hanno celebrato la Festa del sorteggio degli Obrieri e del giuramento dei gremianti.

Nell’occasione Alessandro Carta ha ricevuta la carica di Operaio Maggiore, Nicola Senes quella di Operaio Minore e Simone Cossu di Terzo di Bandiera. Dopo la messa si è poi tenuto lo scambio della Bandiera Piccola, primo passaggio simbolico tra l’Obriere Maggiore in carica e quello designato per l’anno successivo.

Questa sera invece, davanti al Palazzo della Provincia, Soddu ha ricordato l’importanza dell’Eucaristia e della comunione tra le persone.

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