Castelsardo protagonista della iniziativa “Giornata mondiale dell’Ambiente“, appuntamento internazionale dedicato alla tutela e salvaguardia dell’ambiente che si è svolto con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente del Comune castellanese. L’arenile e gli scogli di Ampurias, sono stati il cuore della manifestazione,dove per circa un’ora i partecipanti sono stati impegnati nella pulizia ambientale dedicata alla rimozione circa 6.000 mozziconi di sigaretta, per un peso complessivo di 1,7 chilogrammi,oltre a diversi sacchi di rifiuti rimossi dalla spiagge.

All’operazione hanno preso parte i referenti locali Plastic Free Renato Carta e Marco Pinna, l'associazione Sportivo - Ambientale Bulli Surf Club Castelsardo,e la collaborazione della Capitaneria di Porto ufficio marittimo di Castelsardo, guidato dal luogotenente Salvatore Mazzurco, il CVSM – Protezione Civile con Lello Mela, la Compagnia barracellare di Castelsardo con Roberto Piredda e Armando Dettori , EconovaSrl con Jasmin Cilloco e tanti volontari con l’obiettivo di informare e coinvolgere attivamente i partecipanti, in particolare le nuove generazioni, su un problema spesso ignorato malgrado i suoi effetti drammatici sull’ecosistema marino e sulla salute umana. «Un risultato raggiunto da una iniziativa nata per sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni provocati da questo piccolo e impattante rifiuto dannoso per l’ecosistema urbano e marino», ha commentato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Castelsardo Christian Speziga.

«Un altro gesto concreto di amore verso il territorio di Castelsardo. Il nostro impegno per un ambiente più pulito è costante. La raccolta dei mozziconi, piccoli scarti che spesso passano inosservati ma che hanno un impatto devastante sull’ambiente, rappresenta un gesto simbolico e al tempo stesso concreto per ribadire l’importanza del prendersi cura insieme del territorio di Castelsardo.La collaborazione con Plastic Free è fondamentale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della gestione dei rifiuti e rafforza il legame fra le associazioni e l’Amministrazione comunale, con la quale sono già in programma ulteriori azioni per incentivare l’impegno civico verso il rafforzamento di comportamenti sostenibili e rispettosi verso il nostro territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari intervenuti - ha aggiunto l’assessore Speziga - che hanno scelto di dedicare il proprio tempo all’impegno civico e alla tutela dell’ambiente. Il loro contributo dimostra quanto la partecipazione e la sensibilità di ciascuno possano fare la differenza per luoghi più puliti e sostenibili».

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