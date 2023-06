È stato siglato l’accordo per la concessione in comodato d’uso al Comune di Sorso di residenze, strutture ricettive e locali di pregio da dedicare alla celebrazione di matrimoni e unioni civili.

I proprietari di Cantina Nuraghe Crabioni, Hotel del Golfo, Il Borgo degli Ulivi e Villa di l’Abbiu, alla presenza dell’assessore agli Affari generali Fabio Idini, della responsabile del settore Eleonora Sini e dell’ufficiale di Stato civile Pierluigi Mangatia, hanno sottoscritto l’adesione al progetto proposto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas.

L’obiettivo è quello di offrire a coloro che scelgono Sorso per la celebrazione del loro matrimonio o unione civile la possibilità di svolgere il rito in siti, edifici, ambienti di ville, dimore storiche e residenze di pregio, incluse quelle destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristorazione, nell’ottica della promozione e della valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-artistico e turistico di tutto il territorio comunale.

«Si tratta di un altro importante obiettivo raggiunto - afferma l’assessore agli Affari generali Fabio Idini - con il quale diamo la possibilità ai cittadini di Sorso, e non solo, di poter celebrare un momento tanto importante della loro vita in location di pregio anche al di fuori delle strutture municipali, e agli operatori delle attività ricettive di incrementare la loro offerta, valorizzando e sfruttando appieno le potenzialità di location di grande valore. Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo progetto, ottenuta anche grazie al lavoro in piena sinergia con la struttura e gli uffici amministrativi dell’Ente».

