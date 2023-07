Martis è pronta per la festa in onore di San Pantaleo. Il via è previsto per lunedì 17 luglio, alle 18.45, con la recita della novena in onore del Santo nella Chiesa del Rosario. Mercoledì 26 luglio, sempre alle 18.45 e nella Chiesa del Rosario, saranno recitati i vespri solenni. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa che sarà animata dal coro parrocchiale del piccolo centro dell'Anglona. Al termine, accompagnati dalla Uglienga Street Band, sarà offerto un rinfresco alla popolazione. Alle 21.30, in piazza Regina Elena, andrà in scena la gara di poesia improvvisata logudorese con i poeti Giuseppe Porcu, Bruno e Peppino Donaera accompagnati dal tenore di Ula Tirso.

Giovedì 27 luglio, alle 10.30, ci sarà la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda "Città di Tempio". Alle 11, nella Chiesa del Rosario, Don Luciano Brozzu Sanna e Don Virgilio Businco celebranno la Santa Messa, che sarà animata dai canti del Coro di Nulvi. Alle 18, nella piazzetta del comune, è previsto uno spettacolo di magia con il mago Gianfranco Ermini. Alle 21.30 si ritorna in piazza Regina Elena per il concerto dei Tamurita. Seguirà lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi dal titolo "Per essere sicuri".

