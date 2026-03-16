Revoca delle misure interdittive per le 4 educatrici accusate di maltrattamenti nei confronti di minori con autismo nella struttura La Cometa del Rifugio Gesù Bambino a Sassari.

Oggi il gip Giuseppe Grotteria ha deciso che non sussiste più la necessità del “divieto di esercitare la professione di educatrice con inibizione delle attività ad essa inerenti” e ha, al contempo, disposto il dissequestro della struttura, dove non lavorano più le professioniste, e per cui la comunità ha annunciato che inserirà delle telecamere.

Le accuse sono nate da un’inchiesta avviata l’anno scorso dalla polizia di Stato e dalla squadra mobile, che aveva registrato presunte violenze ai danni di alcuni minori disabili, ospiti nella struttura con un regime residenziale.

Dieci giorni fa erano state emesse le misure a carico delle educatrici che, nei giorni scorsi, hanno partecipato all’interrogatorio di garanzia riferendo su quanto sarebbe avvenuto e fornendo la loro versione. Tre di loro hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, una è stata interrogata Alcune hanno ammesso condotte “contenitive”, anche per evitare che i bambini facessero male a se stessi. Il titolare del fascicolo è Ermanno Cattaneo. Gli avvocati sono Anastasia Fara per il Rifugio Gesù Bambino, Marco Palmieri, Umberto Carboni, Martina Salaris e Mariano Mameli per le educatrici.

© Riproduzione riservata