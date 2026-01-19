Scuole chiuse per maltempo nei comuni di Nule e Bono. Provvedimenti presi con la firma di un'ordinanza dai sindaci dei due rispettivi paesi, Antonio Giuseppe Mellino e Michele Solinas, per la giornata odierna, lunedì 19 gennaio, in seguito ad avviso della protezione civile regionale, che prevede intense precipitazioni a carattere temporalesco e forti venti. Nel territorio di Nule, considerando l' allerta di colore arancione, il primo cittadino ha ritenuto opportuna la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero e di tutti i parchi comunali per l’intera giornata. Sempre a Nule l’invito rivolto ai cittadini che risiedono nell’agro è di mantenere la massima prudenza. Stop alle attività didattiche anche nel comune di Bono, dopo il bollettino emanato dalla Protezione Civile Regionale, “ Avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico". Nel comune di Ploaghe le disposizioni di chiusura al pubblico per maltempo e motivi di sicurezza sono limitate ai soli cimiteri e ai parchi nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.



© Riproduzione riservata