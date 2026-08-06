L'Unione Comuni del Coros si aggiudica finanziamento da 652mila euroSono destinati all'inclusione scolastica ed educativa dei bambini
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L’Unione dei Comuni del Coros si è aggiudicata un finanziamento complessivo di 652.953 euro per l'attuazione del progetto esecutivo "Coros Includidos". Le risorse, stanziate dal programma PR Sardegna FSE+ 2021-2027, sono mirate a rafforzare precocemente i processi di inclusione scolastica ed educativa per la fascia d’età 0-6 anni nei dodici comuni della rete territoriale del Coros di cui fanno parte: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi Uri, Usini .
Con l'imminente avvio delle procedure per la pubblicazione degli atti di gara e la selezione dell’appaltatore, l'ente concretizzerà un progetto che potenzierà l’offerta formativa in vista dell'anno scolastico ed Educativo 2026/2027.
Il modello operativo unificato, gestito dall'Unione, supererà la frammentazione degli interventi puntando su tre pilastri fondamentali, ovvero la partecipazione effettiva dei bambini alle routine didattiche, la personalizzazione dei percorsi attraverso i Piani Educativi Individualizzati e la creazione di una rete integrata tra famiglie, scuole, servizi sociali e Coordinamenti Pedagogici Territoriali.
L'ambizioso piano di protezione sociale garantirà il supporto diretto a cinquantatré bambini e bambine del territorio, tra cui ventiquattro minori con disabilità grave, cinque con disabilità e ventiquattro con bisogni educativi speciali o necessità di mediazione interculturale. Le attività sul campo, che prenderanno il via a settembre 2026, impegneranno un'équipe multidisciplinare composta da educatori professionali, operatori sociosanitari e mediatori culturali, assicurando oltre ventiduemila ore di prestazioni specialistiche nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Un lavoro importante e coordinato frutto di una regia condivisa atta a potenziare il valore dell’inclusione e della socialità.