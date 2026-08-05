Si stringe il cerchio attorno al presunto responsabile del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio all'ingresso di Alghero, nel quale sono rimasti gravemente feriti un marito e una moglie di 60 anni, residenti a Sassari.

La polizia locale di Alghero ha individuato e recuperato la Fiat Punto che sarebbe stata coinvolta nello scontro con la moto sulla quale viaggiava la coppia. Gli agenti si sono quindi recati all'abitazione dell'intestatario del veicolo, ma l'uomo, al momento, risulta irreperibile.

Non è escluso che possa trovarsi ancora all'interno dell'abitazione senza rispondere ai ripetuti tentativi di contatto, oppure che non abbia ancora fatto rientro a casa. Si tratta comunque di ipotesi al vaglio degli investigatori.

Le indagini proseguono senza sosta e gli elementi raccolti dalla polizia locale lasciano ritenere che l'identificazione del conducente sia ormai imminente. Nel frattempo restano ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, i due sessantenni coinvolti nell'incidente avvenuto alla rotatoria tra la Strada dei Due Mari, Maria Pia e via Burruni.

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