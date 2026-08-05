«Mai nella mia vita, come in questa occasione, mi è capitato di non riuscire a trovare le parole di fronte a questa immane tragedia. Un destino cinico e crudele ha voluto nuovamente infierire contro una famiglia già fortemente provata da eventi dolorosi».

Il sindaco di Bono Michele Solinas esprime, nella pagina Facebook dell’amministrazione comunale, il cordoglio per Luigi Solinas, morto ieri a 41 anni nella propria casa di via Guido Rossa, mentre con il padre di 82 anni, rimasto gravemente ferito, stava sistemando un muro danneggiato dalle forti piogge di domenica scorsa: la struttura ha ceduto, travolgendoli entrambi. Per il più giovane dei due si sono purtroppo rivelati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. L’anziano genitore è stato trasferito in elisoccorso al San Francesco di Nuoro.

A gennaio di quest’anno la famiglia Solinas era stata sconvolta da un altro lutto difficile da superare: la piccola Elena di soli tre anni, figlia di Luigi, è morta all’ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata a causa di una malattia che le è stata fatale.

«Luigi è stato un padre e un marito amorevole, un lavoratore, una persona dai saldi principi e un amico di tutti noi», aggiunge il primo cittadino, «in questo momento di grande dolore, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità bonese, esprimendo un sentimento comune, ci stringiamo ad Alessandra, Gioele, alla nostra cara Angela, al padre Giovanni, ai fratelli, alle sorelle e ai familiari tutti.Ciao Luigi, ora, assieme alle tue adorate Elena e Angelica, veglia e proteggi la tua famiglia e la nostra comunità. Non ti dimenticheremo mai».

(Unioneonline/En.Ne.)

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