Porto Torres, bando da 48mila euro per il supporto e la governance del settore itticoSarà selezionato un operatore economico che dovrà offrire assistenza sui finanziamenti, attività formative e di promozione del territorio
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Il Comune di Porto Torres ha pubblicato una manifestazione d’interesse per selezionare un operatore economico per l'affidamento del servizio di supporto e governance del settore ittico destinato ai mercati costieri.
Il servizio prevede l’assistenza su opportunità di accedere a finanziamenti a valere su fondi europei, nazionali e regionali. Inoltre è previsto il supporto alle imprese per lo sviluppo della multifunzionalità nel comparto della pesca, a sostegno del reddito e dell'occupazione, oltre alle attività formative e consulenza su sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e sanità. Dovrà anche occuparsi della promozione e della creazione di reti e partenariati, attività di informazione e sensibilizzazione ambientale e valorizzazione delle tradizioni legate alla pesca, con particolare coinvolgimento del mondo della scuola.
Possono presentare domanda gli operatori economici che posseggono determinati requisiti. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire sostegno al comparto ittico locale. La spesa per il servizio è pari a 48mila euro, per la durata di un anno. La scadenza del bando è fissata alle 10 di lunedì 31 agosto.