Il gruppo di opposizione del consiglio comunale di Stintino ha presentato un interrogazione alla giunta comunale sul fenomeno della ludopatia in paese. A firmare il documento il capogruppo di opposizione, Angelo Schiaffino, insieme ai consiglieri Daniela Diana, Francesca Demontis e Giuseppe Gaetano Denegri, attraverso un’interrogazione depositata nei giorni scorsi negli uffici comunali e che sarà discussa il 28 febbraio in sede di consiglio comunale (ore 15,30). Con questa iniziativa, il gruppo di opposizione richiama l’attenzione su una problematica che, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto contorni sempre più preoccupanti, con un’impennata significativa del gioco d’azzardo online. L’accesso facilitato attraverso piattaforme digitali ha amplificato i rischi, esponendo in particolare le persone più vulnerabili a potenziali situazioni di dipendenza e disagio.

«Il nostro obiettivo – afferma Angelo Schiaffino – è comprendere quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione di fronte a un fenomeno che, se non gestito con attenzione, rischia di compromettere la salute pubblica e la coesione sociale della nostra comunità». I dati e le tendenze recenti evidenziano come il gioco d’azzardo online rappresenti una minaccia sempre più insidiosa, capace di creare disagi profondi, con ricadute significative sulla vita familiare, lavorativa e sulla salute mentale di chi ne è coinvolto. "Diventa fondamentale – prosegue Schiaffino – rafforzare le attività di prevenzione e informazione, senza tralasciare il sostegno a chi potrebbe trovarsi in difficoltà.» Il consigliere chiede che si avvii un’analisi concreta della situazione sul territorio, con l’eventuale adozione di misure di controllo e una collaborazione più efficace tra istituzioni, associazioni e cittadini.

