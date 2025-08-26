Dopo una breve pausa estiva la Compagnia Teatro Sassari riprende la sua attività. Domani e giovedì doppio appuntamento con “Lu Cuzineri”, scritta da Mario Lubino e con la regia di Alfredo Ruscitto.

Primo appuntamento domani alle 21 al Teatro Astra nell'ambito del "Festival della farsa". Giovedì alle 21.30 sarà invece la tenuta Li Lioni lungo la strada per Porto Torres a ospitare la commedia all'interno della rassegna "Teatro sotto le stelle".

La vicenda de "Lu Cuzineri", ambientata tra le mura di una casa aristocratica, affronta con leggerezza e ironia il tema della solitudine nella terza età. Due anziani coniugi, tra false paternità, ricordi ingannevoli e improbabili agenzie genealogiche, daranno vita a un carosello di situazioni comiche e momenti toccanti.

Sul palco accanto a Lubino e Ruscitto, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Claudio Dionisi, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe e Paolo Colorito.

© Riproduzione riservata