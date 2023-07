Il Comune di Sennori ha deciso di installare, in via San Giovanni, un'Ecoisola informatizzata per il conferimento di ogni tipologia di rifiuti: rifiuto secco residuo, plastica, acciaio e alluminio, carta e cartone, organico, vetro.

Gli utenti potranno utilizzare l'Ecoisola tutti i giorni della settimana, funzionante a tutte le ore, identificandosi con la propria tessera sanitaria.

«L’installazione dell’Ecoisola è il primo di una serie di interventi previsti nel nuovo appalto di igiene urbana che consentiranno ai cittadini di conferire i rifiuti di carta, umido, secco e plastica tutti i giorni e a tutte le ore. A breve spiegheremo ai cittadini i nuovi servizi ambientali previsti nel nuovo appalto con tutte le migliorie apportate», spiega la consigliera comunale con delega all’Ambiente, Pina Pazzola.

«Ora gli incivili che abbandonano per strada i rifiuti non hanno più alcuna scusante - precisa il sindaco, Nicola Sassu -. Con il posizionamento dell’Ecoisola all’uscita del centro abitato, verso l’agro di Sennori, ci auguriamo di non vedere più i sacchi dell’immondizia gettati lungo le cunette delle strade. All’Ecoisola si può conferire in qualunque ora, chi sporca non ha alibi».

