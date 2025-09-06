Dopo gli ultimi incendi nelle campagne di Ozieri che hanno messo a dura prova il territorio comunale e la comunità, l’amministrazione comunale è stata beneficiaria di apposito finanziamento regionale per dotare di altri due mezzi la Compagnia barracellare, nell’ottica del potenziamento delle preziosissime attività di supporto delle attività e lotta ai roghi, che quest’anno ha visto la cittadina alle prese con vari eventi.

In particolare il Comune ha deciso di dotare i barracelli di diversi nuovi atomizzatori per la prevenzione e la bonifica delle aree incendiate. Gli strumenti permettono di intervenire già in fase di “Primo attacco” degli incendi e dotarne le divise verdi significa arrivare prontamente nelle zone interessate dalle fiamme.

A breve sarà predisposto anche un serbatoio per un mezzo a loro disposizione per potenziare il servizio antincendio. «Il potenziamento di mezzi della Compagnia rientra nella politica dell’amministrazione di migliorare il presidio del territorio – ha detto il sindaco Marco Peralta – e cercare di prevenire e controllare gli eventi che interessano la nostra Comunità».

© Riproduzione riservata