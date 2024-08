Musica, poesia e arte ad Alghero col Festival Melos. Venerdì alle 21 il Chiostro di San Francesco ospita il quarto appuntamento della 10^ edizione della rassegna itinerante che grazie all'organizzazione del Centro Studi Saser affianca a raffinati concerti la letteratura e gli approfondimenti storici sui luoghi in cui viene ospitata.

Il concerto del 9 agosto avrà come protagoniste il soprano Roberta Serra e la pianista Olesya Romanko. Il repertorio proposto prevede le romanze La seduzione e In solitaria stanza di Giuseppe Verdi, Sogno di Francesco Paolo Tosti, Ninnia del compositore sassarese Roberto Piana e la celebre aria Casta diva da Norma di Vincenzo Bellini, cui si aggiungono alcuni canti sardi, da Muttettu a Canzone religiosa di Alghero. In programma anche brani per pianoforte solo di Lao Silesu e Roberto Piana.

Il concerto sarà inframmezzato da poesie di Grazia Deledda e Sebastiano Satta recitate dall’attrice Lella Cucca e dall’intervento dello storico dell’arte Alessandro Ponzeletti che descriverà storia e caratteristiche del luogo che ospita la serata.

