Lo sport sassarese piange la scomparsa di Mario SannaÈ stato per decenni il custode del mitico Campo Coni
Chi ha frequentato negli anni '70 e '80 la palestra Coni di Sassari come atleta o semplice tifoso lo ricorda ancora per il suo sorriso, la sua affabilità e la sua prontezza nel risolvere i problemi. Mario Sanna è morto a 91 anni.
Il signor Mario, come veniva chiamato da tutti, è stato per almeno un ventennio il custode del campo di via Coradduzza dove c'era il campo di basket, in rigoroso lineoleum nero, che ospitava i derby del basket femminile tra Virtus, Fortitudo e Sant'Orsola, oltre che della Dinamo maschile (allora tra serie C e B) e di altre squadre come la Torres e il minibasket. Al Coni c'erano anche gli altri sport che si praticavano nelle palestrine: judo, ginnastica, danza.
Non c'è dubbio però che il suo regno fosse il campo di basket e spesso si esibiva nel suo pezzo forte: il tiro in gancio da distanza di tre punti, con una precisione che gli consentiva di sfidare anche i giocatori più forti.
I funerali si terranno domani alle 11 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco.