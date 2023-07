Sit-in dei sindaci del Sassarese all’incrocio tra le strade provinciali 3 e 15, giudicato troppo pericoloso.

Il primo cittadino del Comune di Tissi GianMaria Budroni insieme ai colleghi di Ossi Pasqualino Lubinu, di Usini Antonio Brundu, di Uri Matteo Emanuele Dettori, di Ittiri Antonio Sau, e di Putifigari Giacomo Contini, hanno incontrato l’Amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois, il Dirigente alla Viabilità e i tecnici della Provincia di Sassari e si sono recati sul posto per fare il punto della situazione sulle criticità della viabilità nel tratto che interessa l’incrocio a raso tra le due provinciali.

«Un sopralluogo congiunto è un momento significativo per condividere le problematiche, le criticità e i pericoli che ogni giorno corrono le nostre concittadine e i nostri concittadini pendolari, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, e tutte le automobiliste e gli automobilisti. Si tratta di lavori fondamentali per la messa in sicurezza dell'incrocio che devono assolutamente essere svolti», ha dichiarato il primo cittadino di Tissi. «La sinergia tra comuni e Provincia è fondamentale per la messa in sicurezza della viabilità. Come Sindaci viviamo con drammatico coinvolgimento i rischi che ogni giorno corrono le nostre concittadine e i nostri concittadini pendolari, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, e tutte le automobiliste e gli automobilisti che percorrono il pericoloso l'incrocio».

I primi cittadini chiedono la messa in sicurezza urgente della strada provinciale nell’interesse di tutto il territorio e sollecitano anche l'intervento della Regione.

