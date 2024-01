Quasi due ore di rock e di emozioni, nel piazzale della Pace di Alghero. L'immenso pubblico di oltre 30mila persone ha salutato il nuovo anno intonando le canzoni di Ligabue.

L'artista emiliano è salito sul palco a mezzanotte e un quarto in punto e da quel momento è stato un delirio. Un concerto intenso, una scaletta sapiente con "Certe notti" e "Balliamo sul mondo" che hanno saputo incantare gli spettatori , un mix tra parti acustiche ed elettriche e poi adrenalina pura. E nonostante per un attimo il concerto sia stato sospeso per un problema tecnico, tutto ha ripreso a funzionare con più grinta e passione.

Una musica coinvolgente che ha trascinato le persone, partecipi del grande entusiasmo che ha contagiato l'intera platea.

L'artista ha regalato un repertorio tra classici come "Piccola stella senza cielo" e nuove canzoni, "Riderai" , brani entrati nella storia della musica italiana.

