L'Enas, Ente acque della Sardegna, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, dovrà eseguire un ulteriore intervento lungo l'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

I lavori comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile. «Sarà applicato, come di consueto, il protocollo operativo stabilito dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici e sottoscritto da Enas, Consorzio di Bonifica della Nurra ed Abbanoa che consente di limitare le interruzioni rispetto a quanto avveniva in passato: saranno, infatti, sfruttati dei collegamenti secondari che consentiranno di compensare parzialmente l'interruzione dal Coghinas tramite l'approvvigionamento dall'invaso del Cuga», spiega Abbanoa che ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

A Sassari sono previste tre chiusure nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari, lunedi 9 dalle 23 alle 6 del giorno successivo per accumulare sufficienti scorte; Mercoledì 11 dalle 23 alle 5 del giorno successivo per il recupero dei livelli; Giovedì 12 dalle 16 alle 5 del giorno successivo per il recupero dei livelli. Mercoledì 11 e giovedì 12 chiusura dell'erogazione dalle 20 alle 5 della mattina successiva nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi. In base alla possibilità di aumentare l'integrazione della fornitura dall'acquedotto Bidinighinzu, sarà possibile aumentare le ore di erogazione. A Porto Torres l'interruzione dell'erogazione idrica è prevista dalle 7 alle 23 di mercoledì 11.

In contemporanea saranno eseguiti gli interventi di ingegnerizzazioni per concentrare in un'unica interruzione tutti i lavori che comporterebbero sospensioni. Nello specifico, le lavorazioni consisteranno nell'installo delle nuove apparecchiature idrauliche nel nodo idrico di Via Sassari, nel nodo idrico di Mazzini-Via Azuni, e nel nodo idrico di Via Balai-Via Lussu. Contestualmente sarà eseguita anche una riparazione nella rete idrica di Via Ponte Romano. Castelsardo è l'unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari. La chiusura dell'erogazione dipende esclusivamente dai tempi di Enas: dalle 6 di mercoledì alle 8 di venerdì. A Tergu l'erogazione idrica sarà garantita dalle scorte accumulate nel serbatoio e dall'integrazione dei pozzi locali. Non si escludono temporanee interruzioni dell'erogazione e cali di pressione dalle 8 di mercoledì alle 8 di venerdì.

