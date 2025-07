Giovedì 10 luglio la città di Castelsardo celebra la 15esima Bandiera Blu consecutiva, designata al comune individuato come area di balneazione a livello nazionale con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque del mare.

La festa avrà inizio dalle 11 nella spiaggia Ampurias, in località Lu Bagnu, con una giornata formativa sul tema ambiente con i referenti locali di Plastic Free. All’evento saranno presenti la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto e l’assessore all’Ambiente, Christian Speziga. Il riconoscimento è stato attribuito dalla Foundation for Environmental Education, la Ong con sede in Danimarca e attiva in oltre 70 Paesi nel mondo. A Castelsardo sono state riconosciute ben quattro bandiere blu, rispettivamente alle spiagge di La Madonnina, al lido nell’ex palazzo Americani, al porto turistico e all’arenile di Ampurias. Dalle ore 21.30 nel piazzale della spiaggia La Madonnina a Lu Bagnu è previsto l’intrattenimento musicale e balli di gruppo.

