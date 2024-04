Un’attività di sensibilizzazione alla tutela del mare e una crescita di consapevolezza ambientale. Il manuale per le future sentinelle del mare verrà presentato, venerdì 5 aprile alle 10, nella sala conferenze del Parco nazionale dell’Asinara.

Il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, l’Ente Parco Asinara e il Flag Nord Sardegna hanno collaborato all'implementazione di un progetto PO FEAMP 2014-2020 diretto, tra i vari obiettivi, allo sviluppo di consapevolezza e sensibilizzazione nei confronti delle problematiche dell'ecosistema marino.

In particolare, la partecipazione all'evento europeo -EMD In My Country 2023à- ha permesso di condividere i risultati anche tra i banchi di scuola. La collaborazione ha portato all'elaborazione di due volumi di disseminazione, indirizzati agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, con l'obiettivo di fornire a docenti e dirigenti scolastici uno strumento utile alle conoscenze di base per lo sviluppo di un senso di comunità locale nei più giovani. L’auspicio è che siano proprio i più piccoli, guidati da un desiderio di unione e appartenenza, a sviluppare la volontà di trasformarsi nelle nuove “sentinelle nel mare”.

In occasione dell'evento europeo GeoNight 2024, i due volumi saranno ufficialmente presentati presso la sede amministrativa del Parco Nazionale dell'Asinara, con un evento rivolto ai giovani studenti e al corpo docente. Sono previsti i saluti delle autorità istituzionali e gli interventi degli autori dei volumi.

© Riproduzione riservata