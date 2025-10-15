Madre e figlia intrappolate nella loro auto durante il nubifragio. È successo questa mattina, intorno alle 8, a Porto Torres , quando a seguito di una tempesta di acqua di alcuni minuti, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta in via Fonta Cherchi, una strada vicinale soggetta ad allagamenti, per il salvataggio di mamma e figlia intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro vettura.

Entrambe spaventate hanno gridato aiuto perché non riuscivano a liberarsi dalla trappola d’acqua che le impediva di uscire dalla macchina, in un punto critico della strada completamente allagato. I vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno raggiunto il posto con un mezzo fuoristrada per portarle in un luogo sicuro.

Non si registrano feriti, sul posto anche i carabinieri di Porto Torres e Polizia Locale che hanno provveduto alla chiusura della strada.

