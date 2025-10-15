L’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari ospiterà giovedì alle 18.30 il tradizionale evento di “Benvenuto Erasmus”. Il Magnifico Rettore Gavino Mariotti accoglierà ufficialmente gli studenti e le studentesse internazionali in arrivo per il primo semestre di mobilità, insieme ai rappresentanti dei Dipartimenti, del Comitato Erasmus di Ateneo, dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali e dell’associazione ESN – Erasmus Student Network.

Sono in tutto 180 i partecipanti attesi a Sassari, il 65% ragazze. La maggior parte (38) frequenterà corsi nel Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, mentre 25 studenti andranno in Giurisprudenza, 25 in Scienze economiche e aziendali, 25 in Storia, Scienze dell’uomo e della formazione e 20 in Scienze umanistiche e sociali, 7 andranno in Scienze biomediche mentre altri 18 saranno equamente distribuiti tra Agraria, Veterinaria e Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali. Ventidue raggiungeranno Alghero per seguire i corsi del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, che ospita anche due studentesse tunisine, nell'ambito del Programma Erasmus KA171. Oltre agli studenti sopracitati, sono invitati all'evento anche altri 14 studenti Erasmus in mobilità a fini di studio.

Anche quest’anno la Spagna è il Paese più rappresentato con 110 studenti, seguita da Polonia (20), Romania (15), Turchia (14), Germania (10), Portogallo (4), Slovacchia, Croazia e Repubblica Ceca (2) e Paesi Bassi (1).

Dopo i saluti istituzionali l’esibizione del Coro dell’Università di Sassari, diretto dal Maestro Ciro Cau, e del Quartetto d’archi del Conservatorio “L. Canepa”, composto da Alessia Pittau e Lucia Scano (violini), Riccardo Cherchi (viola) e Anita Zucca (violoncello). Verranno eseguiti Ave verum corpus di Mozart, Andante Festivo di Jean Sibelius e Jesus bleibet meine Freude di Bach.

Dopo la consegna dei kit di benvenuto a cura dei Tutor Ambassador di Ateneo, la serata proseguirà nel chiostro esterno con un momento conviviale animato dall’orchestra jazz del Conservatorio, con Federica Piu (voce), Jacopo Calvia (pianoforte), Francesco Carru (basso) e Luca Demontis (batteria).

