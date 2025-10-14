Il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, ha dato disponibilità a partecipare alla commissione Demanio-Trasporti e Portualità del Comune di Porto Torres.

L'incontro, convocato e presieduto da Gavino Ruiu, è previsto nella giornata di lunedì 20 ottobre alle 11.30, per l'esame sull'aggiornamento delle attività attualmente in corso all'interno dell'area portuale e per la condivisione di eventuali prospettive future.

Nel piano delle opere infrastrutturali si inserisce l'Antemurale di Ponente, un intervento tra i più rilevanti sul quale il capogruppo del movimento Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu, aveva mostrato perplessità sui tempi di realizzazione, a causa delle prescrizioni previste dal Ministero per l'ambiente, l'ultima riguarda il monitoraggio delle acque del Santuario dei Cetacei, il mare che verrà attraversato da mezzi che trascineranno i cassoni, con dimensioni simili a dei grandi palazzi, materiale che servirà a realizzare l'Antemurale.

© Riproduzione riservata