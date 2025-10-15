Comunali a Porto Torres, prove di alleanze nei gruppi di destra e sinistraRitorno alle urne in primavera
Prove di campo largo in vista delle comunali a Porto Torres, dove si ritorna alle urne la prossima primavera.
Prende forma la coalizione del centrosinistra dopo l’ingresso ufficile del Psi locale, con il segretario Gavino Bigella che firma l’accordo con Pd, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, per puntare uniti insieme ai 5 Stelle sulla candidatura per il bis da sindaco di Massimo Mulas, di fronte ad una compagine del centrodestra alla ricerca di un candidato da proporre che rappresenti una discontinuità col passato.
Il fronte composto da FI, FdI, Lega, Sardegna al Centro e la civica Sardegna Vera, perde una “fetta” del Psd’Az e di ex sardisti, oggi Porto Torres Avanti, con Bastianino Spanu capogruppo che sosterrà l’attuale primo cittadino.
Restano alcuni ostacoli da superare col M5s che rifiuta ogni forma di alleanza con le destre e con chi, fino a ieri, rappresentava un alleato del centrodestra. Per il leghista Ivan Cermelli «i recenti risultati elettorali della Calabria dimostrano che il centrodestra unito è sempre più forte».