Rubava nel supermercato nonostante fosse sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

I carabinieri della stazione di Sorso hanno arrestato una donna del paese, dando esecuzione a un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari che ha disposto il suo trasferimento in carcere. Il provvedimento è stato preso a seguito di approfonditi accertamenti, che stabilivano come la donna, pur essendo sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, perché condannata alla pena di 30 anni di reclusione a seguito di numerose sentenze emesse principalmente per reati contro il patrimonio ed evasione, sfruttava le ore di permesso concesse per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana per recarsi in un supermercato e rubare merce di varia tipologia.

Le indagini, compiute sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale interessata dai furti, hanno permesso ai militari di smascherare la donna, attualmente rinchiusa nel carcere di Bancali.

